Black-out a Catania, E-Distribuzione: “Quasi tutte le utenze riattivate già a partire da oggi”

“E-Distribuzione continua con assiduo impegno a fronteggiare le conseguenze dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando la rete elettrica in Sicilia. L’Azienda ha ulteriormente rafforzato la propria Task-force nell’area di Catania grazie all’arrivo di nuove 150 risorse, portando ad un totale di circa 600 tecnici che stanno operando ininterrottamente sul territorio”. Lo si legge in una nota diffusa dalla società.

“Inoltre, per le rialimentazioni d’emergenza, E-Distribuzione ha mobilitato 100 gruppi elettrogeni, 20 dei quali sono stati portati sul territorio regionale nelle ultime ore, 8 power station, e 2 cavi attrezzo. Nella giornata odierna arriveranno ulteriori tre laboratori mobili cerca guasto e un’ulteriore Power Station. Attualmente sono aperti 70 cantieri per riparare linee guaste su tutta la Sicilia”.

Ripristino complicato da incendi

“A complicare le operazioni di ripristino del servizio hanno concorso anche gli incendi che si sono verificati in diverse zone della Regione insieme al persistere delle eccezionali temperature estive e al loro protrarsi per giorni in assenza di piogge, circostanze che portano i materiali isolanti utilizzati nei cavi elettrici interrati ad operare in condizioni anomale con possibilità di guasti repentini, anche nelle aree in cui l’Azienda è già intervenuta”.

“Consapevole del disagio procurato dalle improvvise e prolungate interruzioni di corrente, E-Distribuzione sta continuando ad operare, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, per ripristinare il servizio.

Verso progressiva rialimentazione

Dato il calo delle temperature si prevede, infatti, la progressiva rialimentazione della quasi totalità delle utenze già a partire dalla giornata odierna, salvo casi puntuali, dovuti alla specificità della contingenza in corso”.

“Continuerà ad oltranza il lavoro delle squadre dell’Azienda con l’utilizzo di un numero straordinario di gruppi Elettrogeni e power Station. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale”.