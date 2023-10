Blitz nell’Agrigentino, sequestrati uccelli specie protetta: denunciato bracciante agricolo

I veterinari dell'Asp hanno visitato i volatili che, successivamente, sono stati affidati ad un centro recupero fauna selvatica

Un bracciante agricolo di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di avifauna protetta e maltrattamento di animali.

L’intervento della Guardia di finanza

Nel corso di un blitz, i finanzieri di Porto Empedocle hanno ritrovato in un casolare una decina di uccelli di specie protetta, probabilmente frutto di bracconaggio. I volatili erano stipati in gabbie in condizioni di disagio. I veterinari dell’Asp di Agrigento hanno visitato i volatili che, successivamente, sono stati sequestrati e affidati ad un centro recupero fauna selvatica.