Bollette della luce, l’Italia paga oltre il 20% in più rispetto alla media Ue

Come rivelato da una statistica di Facile.it, la bolletta media di luce ed energia elettrica in Italia è mediamente superiore rispetto al target europeo. Dall’analisi, infatti, emerge come le tariffe italiane siano in media sui 960 euro, una delle più care dell’intera Unione Europea.

Peggio dell’Italia solo la Germania, (dove si spende circa il 20% in più rispetto al nostro Paese), l’Irlanda, il Belgio (entrambi al +13%) e la Danimarca. A primeggiare in questa speciale classifica è invece l’Ungheria con circa 310 euro di spesa media.

Bolletta della luce, in Italia costi superiori alle medie Ue

Secondo un recente studio che si fonda sui consumi tipo e le tariffe dell’energia elettrica, in Italia si paga il 23% in più rispetto alla media dell’UE in termine di bolletta della luce. Come emerso dalle rilevazioni Eurostat nei Paesi Ue, nel 2023 gli italiani hanno infatti speso circa 960 euro per le bollette di luce ed energia elettrica. Infine, ulteriore dato curioso: se in Italia fossero applicati i parametri di diversi altri Paesi dell’Unione Europea in termine di luce ed energia elettrica, la bolletta subirebbe un calo di oltre 180 euro l’anno per ogni famiglia.