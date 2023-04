Bomba fumogena sul palco, attentato contro il Primo Ministro Fumio Kishida

Ecco come sta il politico giapponese e cosa è accaduto nelle scorse ore al porto di Saikazaki.

Momenti di puro terrore per il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, vittima di un attentato che, per fortuna, non avrebbe provocato gravi conseguenze.

Il 24enne ritenuto responsabile del terribile gesto è stato arrestato dalla polizia giapponese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 24enne avrebbe lanciato una bomba fumogena contro il premier mentre si trovava sul palco. Kishida, che si trovava al porto di Saikazaki (nella prefettura di Wakayama, non lontano dalla città di Osaka) per tenere un discorso pubblico, sarebbe stato portato via dal palco e fortunatamente sarebbe rimasto illeso.

La vicenda ha destato la preoccupazione e scatenato la paura dei presenti. Dei testimoni avrebbero rivelato alle emittenti locali di aver sentito un forte boato, un rumore simile a quello di un’esplosione. Per fortuna, nessuno dei presenti al comizio politico sarebbe rimasto ferito. Il presunto attentatore, un 24enne, è stato fermato e arrestato.

An explosion rang out in the city of Wakayama during the speech of Japanese Prime Minister Fumio Kishida.

Kisida was evacuated, he is now at the police station.

Previously, the man who threw something similar to a smoke bomb was arrested on the spot. pic.twitter.com/VZfQqY5aY0

