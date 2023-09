Una bomba scuote la Serie A: la Juventus è in vendita?

Dopo oltre 100 anni di proprietà, la famiglia Agnelli avrebbe preso la decisione di cedere la Juventus: lo scenario per il club bianconero

Una notizia shock, una di quelle che potrebbero certamente scuotere l’intero panorama del calcio italiano.

Secondo quanto svelato da “Il Giornale”, infatti, la famiglia Agnelli avrebbe deciso di passare la mano e cedere, dopo oltre 100 anni di proprietà, la Juventus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, infatti, il club bianconero starebbe vivendo un periodo di crisi totale, al centro di vicende giudiziarie e un bilancio devastato, tra perdite e debiti.

Da qui, la decisione degli Agnelli-Elkann di vendere, una volta attuata un’opera di bonifica contabile.

L’obiettivo dei vertici della “Vecchia Signora”, adesso, sarebbe quello di trovare un nuovo acquirente che possa garantire continuità economica al club e traghettare la Juve verso una nuova era.

Possibile valutazione di 1,5 miliardi di euro per la cessione della Juventus

La condizione contabile (perdite per 240 milioni, ricavi inferiori ai 600 milioni, debiti superiori e un valore in borsa di 800 miliioni) imporrebbe un riequilibrio e una pulizia per mettere sul mercato la società al valore di 1,5 miliardi.

Un’impresa definita “non facile, ma non più impossibile”.