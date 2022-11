Bombole Gpl esplodono in un magazzino: un morto e due feriti

A Matera invece due persone sono rimaste ferite per uno scoppio avvenuto stamane, in un appartamento in via Torino

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta stamane a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. A causare la deflagrazione sarebbe stato lo scoppio di due bombole Gpl in un magazzino. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

A Matera invece due persone sono rimaste ferite per uno scoppio avvenuto stamane, in un appartamento in via Torino, nei pressi della stazione delle Ferrovie Appulo Lucane. I feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Madonna delle Grazie con ambulanze del 118. Stando alla prima ricostruzione, lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas ma ci sono ancora accertamenti in corso. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. I residenti della palazzina sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche sulla sicurezza dello stabile.