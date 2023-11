Poste Italiane, Bonus da 1.000 euro per i dipendenti: ecco quando arriva

Bella sorpresa per i dipendenti di Poste Italiane. Ai lavoratori verrà corrisposto un Bonus una tantum da mille euro.

I dipendenti di Poste Italiane verranno “premiati” con un Bonus da 1.000 euro. Lo ha annunciato la stessa Società nella comunicazione che riassume i dati trimestrali.

Così come sottolineato dall’amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane Matteo Del Fante, a commento dei risultati finanziari, il Bonus da 1.000 euro riservato ai lavoratori della Società verrà corrisposto come una tantum e la sua liquidazione è prevista per la fine del mese di novembre 2023.

Poste Italiane, perché viene erogato il bonus

Poste Italiane, alla luce dei risultati ottenuti, si dice lieta “di poter corrispondere a tutti i nostri dipendenti un bonus una tantum di 1.000 euro, concordato ad agosto e in pagamento a novembre”.

“Questo bonus – ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale – ha anche lo scopo di mitigare la dinamica inflattiva nel periodo di vigenza del presente accordo. Nel frattempo, sono in corso le trattative per il nuovo contratto collettivo per il periodo 2024-26″.