Bonus colonnine domestiche, al via le domande: come chiedere il contributo

Partono il 9 novembre le domande per chiedere il Bonus colonnine elettriche. Ecco in cosa consiste il contributo.

Partirà dal 9 novembre e si chiuderà il 23 novembre la finestra per richiedere il Bonus colonnine domestiche, la misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e riservata ai privati e ai condomini che dal 1° gennaio al 23 novembre 2023 hanno acquistato e installato delle infrastrutture di ricarica per i mezzi alimentati a energia elettrica.

Bonus colonnine elettriche, cos’è la misura

Il Ministero ha specificato che l’incentivo intende coprire l’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica fino al limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e di 8mila euro per gli edifici condominiali. Per l’anno in corso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a disposizione una dote di 40 milioni di euro.

Come richiedere il contributo

La domanda per richiedere il Bonus colonnine elettriche può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello.

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Quando sarà erogato il bonus

Le richieste presentate – sottolinea ancora il Ministero – verranno ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il contributo economico verrà erogato entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emanerà un decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Successivamente sarà effettuato l’accreditamento del contributo sul conto corrente dei soggetti beneficiari.