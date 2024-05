Bonus colonnine elettriche, pubblicato nuovo elenco dei beneficiari: ecco a chi spetta

Ecco chi potrà usufruirne e gli importi del contributo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso disponibile il decreto con in allegato l’elenco dei beneficiari del cosiddetto bonus colonnine elettriche, relativo a interventi eseguiti nel 2023, con domande presentate nella finestra 15 febbraio-14 marzo 2024

Il decreto direttoriale è dello scorso 9 maggio e la lista riguarda chi può usufruire del contributo assegnato per le spese di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per le quali le domande erano state inviate nel corso della cosiddetta “nuova riapertura 2023”, un mese di tempo aggiuntivo concesso per nuove istanze.

Chi sono i beneficiari del bonus colonnine elettriche

I beneficiari indicati sono 939, mentre le domande pervenute erano state 964. Nell’elenco, accanto a ogni destinatario della misura, identificato per motivi di privacy con l’ID della domanda, è indicata l’entità del contributo concesso. In un’altra colonna si legge la cifra effettivamente spesa

Come spiega il decreto, l’importo del contributo viene accreditato in un’unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di richiesta del contributo

Il bonus è stato introdotto dal Dpcm 4 agosto 2022. Prevede l’erogazione di un contributo, nei confronti di persone fisiche o condomini, per l’acquisto e posa di infrastrutture per la ricarica, di potenza standard, dei veicoli alimentati ad energia elettrica (ad esempio colonnine o wall box)

Gli importi del bonus

Il limite massimo del contributo, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa, è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali che li mettono a disposizione di tutti i proprietari

La misura è gestita da Invitalia, ente che da decreto si occupa dello svolgimento di controlli a campione sulle richieste di contributo

Viene verificata la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai richiedenti. Possono anche essere effettuati accertamenti d’ufficio, verifiche e ispezioni sul posto

Se venisse riscontrata la falsità delle dichiarazioni o l’irregolarità della documentazione prodotta nel procedimento amministrativo, si va incontro alla revoca dei contributi concessi, disposta dal Ministero con provvedimento motivato

