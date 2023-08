Bonus figlio da 1.000 euro, il Comune di Catania pubblica il bando: le istruzioni

Il Comune di Catania ha pubblicato il bando per accedere al Bonus figlio da mille euro. Ecco cosa bisogna fare per richiederlo.

Il Comune di Catania ha pubblicato un bando relativo ai criteri e le modalità di erogazione del Bonus figlio da 1.000 euro per la nascita di ciascun figlio.

La nota dell’amministrazione etnea fa riferimento all’avviso pubblicato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, “al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti”.

Bonus figlio da 1.000 euro, i termini per la domanda

La domanda per accedere al Bonus figlio da 1.000 euro deve essere presentata al Comune di riferimento entro i termini così indicati:

Bambini nati nel I semestre:

Istanza da presentare entro il 15/09/2023 per i nati dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Bambini nati nel II semestre:

Istanza da presentare entro il 27/10/2023 per i nati dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Istanza da presentare entro il 26/01/2024 per i nati dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, prevede l’assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell’Isola, (€ 1.000,00 a beneficiario) divisi in due semestri su parametri e criteri di seguito stabiliti.

Bonus figlio da 1.000 euro, i criteri per le graduatorie

Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati:

Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n.159): i nuclei familiari

con minor reddito ISEE avranno priorità;

stima del numero dei componenti dei nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;

data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite.

Bonus figlio da 1.000 euro, i requisiti

L’istanza per la concessione del Bonus Figli da 1.000 euro può essere presentata da un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione;

i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

indicatore I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. cui concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L’istanza per l’ottenimento del contributo deve essere redatta e sottoscritta sullo schema, a tal uopo, predisposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46 e segg. del D.P.R . 28/12/2000 n. 445.

La documentazione da presentare

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000;

attestato indicatore I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare, rilasciato dagli Uffici abilitati, secondo la normativa vigente;

per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

L’istanza, corredata della relativa documentazione, va presentata esclusivamente, pena esclusione, sulla piattaforma Catania semplice accessibile tramite Spid.