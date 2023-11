Bonus psicologo 2023, che fine ha fatto il decreto attuativo? Le ultime novità

In tanti aspettano novità per il Bonus psicologo 2023, ancora ai box. Ecco quando potrebbe essere firmato il decreto attuativo.

Che fine ha fatto il decreto attuativo per il Bonus psicologo 2023? Se lo chiedono in molti dopo l’annuncio dei giorni scorsi da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci che ha risposto alla petizione lanciata dalla Fondazione Fedez in grado di superare quota 200mila firme nel giro di poche ore.

Com’è noto, il rapper e giudice di X Factor ha promosso una campagna a favore dello sblocco dei fondi necessari per sostenere la misura. Una mossa che è stata accolta dal ministro del Governo Meloni, il quale ha confermato che il decreto attuativo verrà realizzato da qui a breve.

Bonus psicologo 2023, si attende la risposta

La procedura coinvolgerà anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale verranno concordare le cifre da immettere per il finanziamento del Bonus psicologo.

Si attendono, quindi, importanti novità a giorni per vedere finalmente soddisfatta un’esigenza che tocca diverse migliaia di persone. Già nella prima metà del 2023 il ministro Schillaci aveva promesso la scrittura e la pubblicazione del decreto attuativo per il mese di giugno, ma le buone intenzioni erano rimaste tali senza conoscere un risvolto pratico.

Bonus psicologo 2023, cos’è e come funziona

Il Bonus psicologo è una misura finalizzata al sostegno delle spese connesse alle sedute di psicoterapia. Il finanziamento è stato introdotto per la prima volta dal Governo Draghi nel dicembre 2021, in piena crisi pandemica da Covid-19.

A partire dal 2023, il Bonus psicologo diventerà strutturale. Pertanto, la misura sarà permanente e i richiedenti potranno presentare domanda ogni anno per accedere all’agevolazione. Per quest’anno il Governo Meloni ha messo a disposizione un fondo da 5 milioni di euro per finanziare il bonus, con i beneficiari che potranno avere diritto fino a 1.500 euro di contributo.

Bonus psicologo 2023, le polemiche per i pochi fondi

Fino al 2022 ogni beneficiario aveva diritto fino a 600 euro. Tuttavia, al tempo, la platea di persone che avrebbero potuto accedere al contributo era molto più ampia, poiché erano stati stanziati fondi fino a 25 milioni di euro.

La riduzione della liquidità promessa per il 2023 – con un taglio pari all’80% – ha infatti creato non poche polemiche. Per Santo Di Nuovo, presidente dell’Aip (Associazione Italiana di Psicologia), il restringimento delle risorse rischia di “peggiorare il quadro attuale” poiché “le minori somme stanziate basteranno per circa 3.300 interventi nel 2023 e 5.300 nel 2024”.