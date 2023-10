Fedez, appello a Giorgia Meloni: “Non tagli bonus psicologo”

"Lo scorso governo ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologo, coprendo il 10% della richiesta", ha detto il rapper

Fedez chiede al governo di Giorgia Meloni di non tagliare il bonus psicologo nella Manovra 2024. “I dati Istat dicono che ci sono 2 milioni di giovani con problemi mentali. L’Aifa dice che tra i 20 farmaci più prescritti 6 sono psicofarmaci o ansiolitici. C’è un’emergenza ed è nota a tutti, ma non è al centro di nessun dibattito politico”, dice il rapper ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Il rapper: “Tagliarei fondi significa sputare in faccia alle famiglie”

“Lo scorso governo ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologo, coprendo il 10% della richiesta. Il governo attuale ha tagliato questa cifra portandola a 5 milioni. Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro Giorgetti chiedo di non tagliare questi fondi perché significa sputare in faccia alle famiglie”, afferma Fedez.