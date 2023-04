Bonus retrofit 2023, come convertire l’auto in elettrica: la guida dettagliata

C'è tempo per accedere al Bonus retrofit 2023 per la conversione elettrica della propria auto. Ecco come funziona e come richiederlo.

Dal 15 febbraio 2023 tra le numerose agevolazioni messe a disposizione dal Governo vi è il Bonus retrofit 2023, il contributo che permette la riconversione elettrica della propria auto.

Per quest’anno l’esecutivo ha messo a disposizione 14 milioni di euro e il bonus è valido fino all’esaurimento delle scorte. Ma come funziona il Bonus retrofit e cosa bisogna fare per ottenerlo? Scopriamolo insieme.

Bonus retrofit 2023, cos’è e come funziona

Il Bonus retrofit è stato autorizzato attraverso il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 12 luglio 2022 e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2022.

Nel dettaglio, l’agevolazione consiste in un contributo pari al 60% finalizzato alla sostituzione del motore endotermico con un sistema elettrico, fino a una somma complessiva di 3.500 euro. Inoltre, viene applicato un ulteriore contributo del 60% a tutte quelle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico e l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

Bonus retrofit 2023, beneficiari e categorie di veicoli

Il Bonus retrofit 2023 è destinato a chi, tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, ha deciso di riqualificare in elettrico un veicolo appartenente alle seguenti categorie:

M1: mezzi per il trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente;

mezzi per il trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente; M2: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate;

veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate; M3: veicoli destinati al trasporto di persone, con massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente, peso massimo oltre 5 tonnellate;

veicoli destinati al trasporto di persone, con massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente, peso massimo oltre 5 tonnellate; N1: veicoli per il trasporto di merci con peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate;

veicoli per il trasporto di merci con peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate; Le categorie M1G, M2G, M3G e N1G, le versioni fuoristrada delle categorie sopra citate.

Bonus retrofit 2023, come richiederlo

Per fare richiesta del contributo è possibile presentare la domanda accedendo sulla piattaforma apposita. Per effettuare il login è necessaria l’autenticazione attraverso SPID e seguire la procedura che verrà indicata.