Bonus Trasporti 2023, beffa nel click-day del 1° settembre: “Fondi esauriti in pochi minuti”

Sito del Ministero preso d'assalto dagli utenti desiderosi di aggiudicarsi il voucher da 60 euro del Bonus Trasporti.

È andato esaurito nel giro di pochi minuti il mini-tesoretto del Bonus Trasporti 2023, nel giorno in cui sarebbe stato possibile inoltrare nuove domande per accedere ai fondi residui della misura da impiegare per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

La riapertura dei termini era stata fissata per le ore 8 di venerdì 1° settembre 2023. Il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato quindi preso d’assalto dagli utenti desiderosi di accaparrarsi l’ambito voucher da 60 euro.

Bonus Trasporti, il Ministero: “Prossime domande a ottobre”

Sono state migliaia le persone rimaste in coda, nell’attesa di riuscire a inviare la richiesta. Tuttavia, attorno alle ore 9, un messaggio apparso sul sito del Ministero ha decretato lo stop all’inoltro delle domande.

“Non è possibile procedere con la richiesta del Bonus Trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023″, si legge nell’avviso presente dalla prima mattinata di venerdì sulla home page del sito.

Il Ministero ha comunicato che sarà comunque “possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023″.

Bonus Trasporti, tanti utenti beffati

Una sorta di beffa, quindi, per chi si era collocato già all’alba davanti allo schermo di un computer per riuscire ad arrivare prima degli altri. Fortunato, invece, chi è stato in grado di bruciare sul tempo la “concorrenza”.

E se le risorse reimmesse in circolo dal Ministero in occasione della finestra del 1° settembre erano da considerarsi decisamente limitate, lo saranno certamente di più quelle che, potenzialmente, potrebbero essere messe nuovamente a disposizione tra un mese in caso di mancato utilizzo nel corso di queste settimane. Anche in quel caso, la corsa al Bonus Trasporti potrebbe essere ancora più serrata.

Bonus Trasporti 2023, chi può richiederlo

Il Bonus Trasporti 2023 può essere richiesto dalle persone fisiche che presentano un reddito non superiore a 20mila euro annui. Si tratta di una platea di beneficiari più limitata se paragonata a quella dello scorso anno, quando il limite del reddito era fissato a 35mila euro.

I beneficiari del Bonus Trasporti 2023 possono utilizzare il voucher acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.