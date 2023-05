Box office, “Super Mario Bros” continua a volare: Moretti si avvicina ai 3 milioni

L’incasso globale del film ispirato al videogioco è abbondantemente sopra il miliardo di dollari

Un weekend lungo grazie al Primo Maggio, peraltro segnato dal brutto tempo in buona parte d’Italia, che conferma il podio del precedente fine settimana (20-23 aprile), consolidando i risultati di tre film che intercettano spettatori evidentemente diversi. ‘Super Mario Bros’ continua la sua corsa, raccogliendo tra weekend (27-30 aprile, 468 schermi) e lunedì festivo (423 schermi) un incasso di 1.776.448 euro, avvicinandosi a un totale di 19 milioni (18.802.843). Da notare che l’incasso globale è abbondantemente sopra il miliardo di dollari. In questo senso è da segnalare la buona resa del cartoon ucraino ‘Mavka e la foresta incantata’, che al secondo weekend è riuscito a portare il suo totale a 977.186 euro, piazzandosi al terzo posto nel box office del 1° maggio.

Sta funzionando ‘Il sol dell’avvenire’, che si prepara a varcare la soglia dei 3 milioni, sempre più rara per un titolo italiano. Il film di Nanni Moretti è arrivato a 2.733.296 euro, con incassi giornalieri che si attestano quasi sempre attorno ai 200-300mila euro: un andamento costante, dovuto certamente alle molte sale a disposizioni (nell’ultimo weekend erano più di 500), al buon passaparola alimentato dai fan dell’autore, al ritorno in sala di un pubblico adulto che da qualche tempo latitava. Il terzo posto del weekend 27-30 aprile spetta a ‘La casa – Il risveglio del male’, l’horror che sta lavorando meglio in questo periodo con un totale 2.336.983 euro, risultato che lo avvicina all’altro titolo del genere uscito nel mese di aprile, ‘L’esorcista del papa’, ormai a fine corsa (2.457.958 al terzo weekend).