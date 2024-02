Dalla Questura di Siracusa il “Protocollo Zeus” per il reinserimento sociale degli autori di violenza di genere

Grazie all'intesa con l'associazione A.P.S. Centro FamigliE continua il difficile percorso per il contrasto alla violenza di genere

Oggi a quattro giorni dall’insediamento del nuovo Questore, Dott. Roberto Pellicone, è stato siglato per il biennio 2024-2025, tra la Questura di Siracusa e l’associazione A.P.S. Centro FamigliE, il protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza domestica o di genere.

Il “Protocollo Zeus”, già sperimentato in altre province d’Italia e anche a Siracusa (ove per il 2023 era stato siglato con l’ASP), è stato rimodulato allo scopo di dare piena attuazione alla legge 119/2013 così come modificata dalla l. 168/2023.

Infatti, nel convincimento che l’unica strategia valida sia quella di natura preventiva, la recente normativa rende ancor più indispensabile offrire servizi agli uomini maltrattanti che si sono resi protagonisti di violenza in ambito familiare o nelle relazioni affettive, concedendo loro la possibilità di effettuare, su base volontaria e a titolo gratuito, un percorso che gli consenta di cambiare l’approccio relazionale con il proprio partner.

Cura agli autori delle violenze

Le modifiche normative apportate alla misura di prevenzione dell’Ammonimento del Questore hanno voluto affiancare al provvedimento amministrativo a tutela delle donne, anche la cura dell’autore di tale violenza, ritenendo essenziale la presa di coscienza della propria condotta quale elemento indispensabile per impedire ogni recidiva. Peraltro, soltanto a coloro che, dopo essere stati ammoniti, seguiranno tale percorso di recupero, verrà data la possibilità di chiedere la revoca dell’Ammonimento.

La Polizia di Stato in provincia di Siracusa ha stipulato il nuovo protocollo, che fa seguito a quello precedente con l’ASP, con l’Associazione A.P.S. Centro FamigliE, con la certezza che la professionalità degli operatori messi in campo dall’Associazione darà i suoi frutti oltre che piena attuazione alle previsioni del legislatore.

“Nella provincia di Siracusa, sebbene il fenomeno della violenza di genere sia fortemente attenzionato dalle Forze dell’Ordine e dalle Istituzioni a ciò preposte, ritengo che la sola repressione del fenomeno non sia sufficiente a debellarlo. La strategia vincente nella quale tutti dobbiamo credere è quella della prevenzione a tutti i livelli, in questo ambito infatti si colloca il Protocollo Zeus che oggi grazie alla collaborazione siglata con l’Associazione A.P.S. Centro FamigliE sancisce un nuovo patto di collaborazione al servizio della cittadinanza”