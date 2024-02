BPER Banca alla ricerca di 500 nuove figure lavorative: ecco come candidarsi

Ad essi si aggiungeranno anche stabilizzazioni per 200 lavoratori a termine

BPER Banca si sta adoperando per nuove assunzioni grazie ad un nuovo accordo sindacale. Nello specifico, l’intesa relativa alla ottimizzazione degli organici prevede la creazione di 500 nuovi posti di lavoro. Ad essi si aggiungeranno anche stabilizzazioni per 200 lavoratori a termine.

Le figure professionali ricercate

Con ogni probabilità, le nuove assunzioni in BPER Banca concordate con i sindacati coinvolgeranno le diverse figure tipicamente impiegate nel settore bancario e creditizio, come consulenti, addetti allo sportello, operatori di filiale e impiegati. In genere, l’istituto bancario seleziona sia profili esperti, che giovani laureati.

Come candidarsi

Generalmente Bper Banca raccoglie la candidature tramite l’apposita sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito web del Gruppo. Da qui, è possibile prendere visione delle ricerche di personale attive al momento e candidarsi, compilando l’apposito form online per l’invio del cv alla Banca. Dalla stessa pagina, cliccando su Invia il tuo CV, è possibile anche raggiungere il modulo online per registrare gratuitamente il curriculum vitae nella banca dati del Gruppo, in vista di prossime selezioni di personale. Alcune opportunità di impiego vengono pubblicate attraverso la pagina della banca presente su Linkedin. Anche in questo caso è possibile inviare il cv online tramite la stessa piattaforma social.