Assunzioni Assistenti lingua italiana all’estero: come partecipare

L’incarico dura circa otto mesi, con un impegno di 12 ore settimanali, ma i dettagli specifici a riguardo, compenso incluso, variano a seconda del Paese di destinazione

Una iniziativa nata dagli accordi tra l’Italia e diversi Paesi dell’Unione Europea permetterà a diversi neolaureati Under 30 di diventare assistenti di lingua italiana all’estero. Sarà dunque possibile lavorare in Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Regno Unito, Germania e Spagna. Ad essere coinvolti nel concorso anche cittadini che non fanno parte dell’Unione Europea. Tutti coloro che desiderano presentare la propria candidatura, possono farlo entro il 4 marzo.

Durante dell’impiego

L’incarico dura circa otto mesi, con un impegno di 12 ore settimanali, ma i dettagli specifici a riguardo, compenso incluso, variano a seconda del Paese di destinazione.

Requisiti per partecipare

I candidati devono essere cittadini italiani, dell’UE, o di Paesi terzi con adeguata conoscenza dell’italiano. Inoltre è necessario che siano neolaureati e che non abbiano superato i 30 anni. Inoltre non devono essere già stati assistenti di lingua italiana all’estero e non avere rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo dell’incarico.

I candidati devono possedere una laurea specialistica/magistrale o un titolo estero equipollente in uno dei corsi indicati nel bando, conseguita entro una data specificata.

Selezione e punteggio in graduatoria

Il punteggio è basato sul voto di laurea, la media dei voti degli esami rilevanti, eventuali titoli di specializzazione in italiano L2 e certificazioni linguistiche nel Q.C.E.R.L. del paese per il quale si presenta domanda. Verranno fatti ulteriori calcoli in base al voto di laurea, esami rilevanti, specializzazioni e certificazioni linguistiche. In caso di parità, viene data precedenza ai candidati più giovani.

Come presentare la domanda

La candidatura deve essere presentata online entro una data specifica. È necessario scegliere un solo Paese tra quelli disponibili e rispettare tutti i termini e le condizioni del bando.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite l’applicazione dedicata sul sito del MIUR. Puoi scegliere solo un Paese tra Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. Per accedere all’applicazione di presentazione della domanda, è necessario utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)​.