Bambino scomparso 6 anni fa in Spagna, trovato vivo in Francia

Era scomparso 6 anni fa mentre si trovava in vacanza in Spagna: nelle scorse ore il ritrovamento è avvenuto a Tolosa

Un bambino inglese, Alex Batty, è stato trovato in Francia, sei anni dopo il suo rapimento avvenuto quando aveva 11 anni, durante una vacanza con sua madre e il nonno in Spagna. E’ stato lui stesso, ormai 17enne, a chiedere aiuto alla polizia di Tolosa, dopo essere riuscito a scappare da una setta, che vive in tenda e in camper ai piedi dei Pirenei.

La scomparsa mentre era in vacanza

Alex era in vacanza a Marbella con la madre, allora 37enne, e con il nonno David, che aveva 58 anni. A entrambi era stato proibito di stare con il bambino in quel momento, a causa di difficoltà domestiche, ma avevano comunque deciso di partire, promettendo di tornare dal viaggio dopo due settimane. Da lì però non sono più tornati. La nonna, Susan Caruana, nonché tutore legale di Alex Batty, aveva ipotizzato che i due fossero fuggiti con il bimbo per unirsi a una setta e condurre uno stile di vita alternativo.

Il ritrovamento

L’identificazione “Il mistero di Alex Batty è ora risolto”, ha titolato il quotidiano locale La Depeche. Anche se non ha mostrato alcun documento ufficiale ai gendarmi, il ragazzo, ora 17enne, ha fornito autonomamente la sua identità. Il suo volto e la sua storia corrispondono in tutto e per tutto a quello del britannico rapito nel 2017. Questo giovedì il pubblico ministero di Tolosa ha confermato che si tratta effettivamente di Alex Batty.

