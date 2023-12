Scomparso da tre giorni al largo di Agrigento, si cerca ancora Salvatore Cefalù: trovata la barca

Proseguono le ricerche di Salvatore Cefalù, il 48enne scomparso al largo di Agrigento mentre si trovava in barca.

Proseguono le ricerche di Salvatore Cefalù, il pescatore 48enne originario di Termini Imerese ma residente ad Agrigento che è sparito nel nulla venerdì 8 dicembre. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo si era messo in mare a bordo della sua barca per effettuare una battuta di pesca, ma non sarebbe più tornato a casa.

Salvatore Cefalù, uomo ancora irreperibile

Comprensibilmente preoccupati, i familiari hanno lanciato l’allarme con la Capitaneria di Porto Empedocle che si è subito attivata con motovedette e pescherecci per riuscire a rintracciare il 48enne. In azione anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Nonostante la continua perlustrazione delle acque, dell’uomo non sarebbe stata trovata alcuna traccia. I ricercatori sarebbero riusciti soltanto a recuperare l’imbarcazione dell’uomo al largo del fiume Naro, nella zona di San Leone.

Trovati alcuni indumenti

Sarebbero stati trovati anche alcuni indumenti appartenenti a Salvatore Cefalù, ma non il corpo dello scomparso. Nelle scorse ore i familiari dell’uomo hanno lanciato appelli attraverso i social, con la speranza che qualche altro pescatore possa essere riuscito a salvare il 48enne al momento irreperibile.

