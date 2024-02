Siciliano scomparso in Germania, si cerca Sergio Leone. La madre: “Amore, dove sei?”

Dallo scorso 5 novembre la famiglia non ha notizie del 42enne. In corso le indagini, numerosi gli appelli.

Si cerca Sergio Leone, 42 anni, originario di Castelvetrano (TP), scomparso lo scorso 5 novembre in Germania. Per lui anche un appello durante la trasmissione “Chi l’ha visto”.

Ecco tutte le informazioni utili sull’uomo.

Sergio Leone, scomparso in Germania

Originario di Castelvetrano, da anni il 42enne vive a Francoforte. Sarebbe scomparso lo scorso 5 novembre da Darmstadt, in Germania. Pare che il ragazzo non abbia portato con sé dei farmaci necessari per la sua terapia, quindi – come si legge nella pagina dedicata sul sito di “Chi l’ha visto” – “potrebbe trovarsi in difficoltà”.

I segni particolari di Sergio Leone

Il 42enne avrebbe diversi segni particolari che potrebbero essere utili a chiunque volesse contribuire alle ricerche. Sulla spalla sinistra, ha un tatuaggio con lo stemma di famiglia e anche uno con i nomi “Gaia e Sofia”. Sul braccio sinistro, inoltre, c’è un terzo tatuaggio con la scritta “acquirit eundo vires” e la data 12.06.1981. Anche sul braccio destro e sulla base della nuca Sergio Leone ha dei tatuaggi, nello specifico uno con la scritta “Chanel” sull’avambraccio destro e un disegno con la scritta “1954” alla base della nuca.

L’appello sui social

Lo scorso 10 febbraio la madre di Sergio Leone, Annamaria Di Bella, ha pubblicato la foto e il profilo del figlio scrivendo: “Sergio…amore mio, ma dove sei??!!!”. Sotto il messaggio sono tanti i messaggi di solidarietà e di preghiera affinché la vicenda del 42enne si concluda nel migliore dei modi.

Tantissimi scomparsi

Lo scorso 12 dicembre si è celebrata la Giornata dedicata agli scomparsi, istituita nel 2019 dal Commissario Straordinario per le Persone Scomparse per sensibilizzare la popolazione e aiutare a diffondere le storie di tutti coloro che sono svaniti nel nulla. Sono diversi i siciliani che dall’inizio dell’anno sono scomparsi dalle loro città d’origine o in altre parti del mondo: alcune storie si sono concluse, purtroppo, tragicamente (come quella di Paolo Mollica Nardo a Messina); per altre, invece, c’è stato un lieto fine.

