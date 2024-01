Scomparso da oltre 10 giorni, le ricerche di Paolo finiscono in tragedia: trovato morto

Sono in corso le indagini per far luce sul decesso del 42enne messinese: nessuna pista esclusa dagli inquirenti.

È stato ritrovato senza vita Paolo Mollica Nardo, il 42enne scomparso lo scorso 10 gennaio nel rione di Contesse, nella zona sud di Messina: l’uomo è stato trovato morto nella stessa zona, tra Contesse e Villaggio Unrra, fra la massicciata della ferrovia e la spiaggia della zona del villaggio.

Sul luogo, assieme ai parenti della vittima, sono presenti l’ambulanza intervenuta per constatare il decesso del 42enne, le pattuglie di polizia municipale, della polizia di Stato e il reparto investigazioni scientifiche. Atteso anche l’arrivo del magistrato di turno chiamato a ricostruire la dinamica dei fatti.

La scomparsa e la morte di Paolo Mollica Nardo

Lo scorso fine settimana il fratello Giuseppe era intervenuto ai microfoni del Quotidiano di Sicilia per lanciare un appello chiedendo a Paolo di tornare a casa. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 10 gennaio, quando era stato visto per l’ultima volta dalla sua famiglia prima che uscisse di casa per prendere un autobus nei pressi della sua abitazione. Era stato il fratello Giuseppe a mettere subito in moto la macchina delle ricerche, avviate su tutto il territorio da parte di polizia e carabinieri.

Assieme alle ricerche delle forze dell’ordine, effettuate grazie all’ausilio dei droni, erano state avviate anche quelle da parte di familiari e amici del 42enne, che proprio quel giorno era tornato a casa dopo un ricovero di 25 giorni in una struttura per disturbi che aveva accusato di recente a causa di una difficilissima situazione familiare che non riusciva ad accettare.

A diffondere le immagini dell’ultimo posto in cui è stato visto Paolo Mollica Nardo, è stato il fratello attraverso un post pubblicato su Facebook. A interessarsi della vicenda è stata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai Tre.

Le indagini

Terminano quindi nel peggiore dei modi le ricerche di Paolo Mollica Nardo. Al momento nessuna pista è esclusa dagli inquirenti. Sin dal primo momento, come confermato anche dal fratello, si è pensato l’uomo non si fosse allontanato troppo dal quartiere nel quale era cresciuto e in cui viveva.

Foto da Facebook – Giuseppe Mollica Nardo