Brescia, morta una bimba di un anno e mezzo: era stata investita fuori dall’asilo

Le autorità già al lavoro per tentare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Tragedia a Brescia, dove una bimba di appena un anno e mezzo è morta dopo essere stata investita da un’autovettura in retromarcia. La piccola – intorno alle ore 16.00, questo l’orario del terribile incidente – era insieme alla nonna nel parcheggio interno dell’asilo Little England, un comprensorio unico con materna, elementare e media e situato al viale Caduti del Lavoro. Le autorità già al lavoro per tentare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nel pomeriggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Brescia, bimba deceduta dopo essere stata investita da un’auto

Dopo essere stata investita involontariamente da una donna (la nonna di un altro alunno dell’istituto), la piccola di appena un anno e mezzo è stata trasportata d’urgenza e in codice rosso al Civile di Brescia. In condizioni apparse subito disperate già all’arrivo nell’ospedale bresciano, la bimba è successivamente deceduta.

La nonna, che era con la bimba – di 80 anni – è stata invece trasportata e ricoverata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Per lei, secondo le prime ricostruzioni, sono diversi i traumi agli arti inferiori e con il coinvolgimento dei superiori. Chiaramente, sono già scattate tutte le indagini del caso per tentare di ricostruire al meglio quanto accaduto nella giornata di oggi a Brescia, in Lombardia.