Bretella sul Mela e viabilità, entra in gioco il Tar

Una quindicina di esercenti ha presentato ricorso contro la Città Metropolitana dopo i disagi degli ultimi giorni. E la situazione è destinata a peggiorare: fino a giovedì nuove chiusure

MESSINA – Da oggi fino a giovedì la bretella situata sul lungomare di Ponente, che collega provvisoriamente i comuni di Milazzo e Barcellona, sarà chiusa per consentire all’impresa di eseguire lavori di manutenzione per via delle piogge di questi ultimi giorni, che di fatto hanno danneggiato il tracciato in terra battuta. La notizia è arrivata dal Genio Civile, che ha inviato una lettera ai comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.

Nella lettera si legge che il Genio Civile “a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha disposto che il transito veicolare lungo la bretella provvisoria venga interrotto dal 3 al 5 ottobre, al fine di consentire all’impresa di eseguire i lavori di manutenzione e ripristino necessari a fine di migliorarne le condizioni e facilitare il transito”.

La bretella fino a ieri era stata aperta solamente dalle 7 alle 16:30 perché erano già in corso dei lavori di miglioramento del percorso alternativo al ponte Mela. I disagi di questi ultimi giorni hanno portato a un ricorso al Tar da parte di una quindicina di esercenti contro la Città Metropolitana di Messina. Sono tutti proprietari di attività produttive che si sono organizzati per protestare contro l’orario ridotto di percorrenza del bypass situato sul torrente Mela.

Il motivo di questa decisione è dettato dal fatto che il transito della bretella, prima che iniziassero i lavori da oggi a giovedì, era stato ufficialmente interdetto dalle 16:30 in poi. In rappresentanza degli imprenditori che hanno presentato il ricorso troviamo l’avvocato Bernardo Campo: “Sono trascorsi ormai venti giorni dalla nostra richiesta ufficiale di accesso agli atti – dichiara il legale – e non abbiamo avuto risposta. Perdurando il silenzio della Città Metropolitana di Messina, trascorsi i termini di legge, presenteremo ricorso al Tar. La circolazione a singhiozzo , consentita solo dalle 7 alle 16.30 e soltanto dal lunedì al venerdì, sta mettendo a rischio l’esistenza stessa di tanti esercizi della fascia costiera e del centro”.

Nelle settimane precedenti abbiamo assistito a diversi scontri istituzionali legati alle responsabilità e alla mancata vigilanza del tratto stradale tra Barcellona e Milazzo. Dibattiti che però, dal punto di vista pratico, ha portato fino ad adesso degli svantaggi oggettivi ai danni dei commercianti che si sentono abbandonati.

Per questo motivo, l’avvocato Campo ha parlato della costituzione di un comitato che ha lo scopo di tutelare gli interessi di una grossa fetta del tessuto economico barcellonese e milazzese: “L’interruzione dell’arteria che congiunge Barcellona e Milazzo ha creato effetti devastanti, ormai ben noti, sul traffico e sul fatturato delle attività commerciali e di ristorazione. Il numero degli aderenti è quasi raddoppiato in poco tempo. In sintesi, si chiede di ripristinare al più presto il transito veicolare sulla bretella senza lasciare la cittadinanza in scacco agli orari di lavoro della ditta incaricata della ricostruzione del ponte sul Mela”.

Non solo problemi dal punto di vista imprenditoriale ma anche sanitario, poiché per il momento l’unico Pronto soccorso fruibile da entrambi i comuni è quello di Milazzo, che tra l’altro presenta delle criticità per mancanza di personale. Per questo motivo diversi cittadini si sono associati alla protesta dei commercianti, evidenziando anche che il casello autostradale che divide i due comuni non è più gratuito come nei mesi precedenti, nonostante dalle 16:30 in poi non era stato più possibile percorrere la bretella di emergenza.

A Milazzo il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Crisafulli ha chiesto nelle ultime sedute dei consigli comunali notizie e aggiornamenti riguardanti la discussa bretella sul Mela, senza ricevere però delle risposte esaustive. Nei mesi estivi i cittadini di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto prima di essere costretti a usufruire di una bretella di emergenza ricca di criticità, hanno dovuto intraprendere per mesi percorsi alternativi come il casello autostradale o la strada provinciale, allungando così le tempistiche di spostamento da un comune all’altro di almeno 45 minuti. Tempi di percorrenza che inevitabilmente hanno portato come conseguenza ritardi e un maggior consumo di benzina.