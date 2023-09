VIDEO | Britney Spears e la pericolosa danza con i coltelli, fan preoccupati

La cantante si mostra in una pericolosa danza con musica di sottofondo mentre vorteggia pericolosamente due coltelli

Fa discutere un video pubblicato da Britney Spears sul suo canale Instagram. La cantante si mostra in una pericolosa danza con musica di sottofondo e compagnia di due cagnolini mentre vorteggia pericolosamente due coltelli.

La popstar rassicura tutti

La singer americana, non nuova a curiose esternazioni, ha messo in allarme i numerosissimi fan. Nel video si vede la popstar seguire il tempo della musica incrociando i due grossi coltelli. La stessa Spears, nella didascalia, ha rassicurato tutti: “Ho iniziato oggi a giocare in cucina con i coltelli! Non preoccupatevi, non sono coltelli veri!”. Halloween si avvicina!”.