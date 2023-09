Bronte, il sindaco incontra le scuole: “Genitori hanno abdicato al loro ruolo”

Il primo cittadino ha chiesto uno sforzo in più agli istituti del territorio: “Fare il possibile affinché non dilaghi la deriva educativa. Comune pronto a intervenire”

BRONTE – Ogni anno non sono mai stati banali gli incontri “Scuole – Comune” per organizzare al meglio il nuovo anno scolastico in tutti gli istituti di ogni ordine e grado della Città del pistacchio. Il sindaco Pino Firrarello, infatti, ha sempre chiesto uno sforzo in più per raggiungere determinati obiettivi che vanno oltre ai normali e già programmati piani dell’offerta formativa. Gli anni scorsi, per esempio è stata proposta la conoscenza del territorio e la storia di Bronte.

Quest’anno il sindaco Pino Firrarello ha puntato il dito sul ruolo educativo dell’Istituzione scolastica. “So già che fate il massimo – ha affermato rivolgendosi ai presidi – ma dobbiamo prendere atto che molti genitori hanno abdicato al proprio ruolo, facendo pagare ai propri figli uno scotto troppo pesante. Una buona educazione aiuta a sviluppare le potenzialità ed a diventare cittadini del domani indipendenti. Di fronte ad una ‘vacatio’ di così enorme portata, la scuola deve fare il possibile affinché non dilaghi la deriva educativa. Dobbiamo intervenire ed il Comune è pronto ad effettuare la propria parte”.

Argomento delicato che ha raccolto consensi e sviluppato il dibattito all’interno dell’incontro cui, oltre al sindaco, hanno partecipato gli assessori Maria De Luca e Massimo Castiglione, i dirigenti scolastici che, insieme con l’Amministrazione comunale, hanno accolto la nuova preside del II Circolo didattico, Rita Meli, la dottoressa Francesca Marullo, l’avvocato Antonella Cordaro ed il comandante della Polizia municipale Domenico Fiorito.

“Abbiamo anche – ha aggiunto l’assessore De Luca – affrontato tutti gli argomenti propedeutici all’inizio delle lezioni, stabilendo che i servizi in generale e la mensa scolastica avranno inizio nel mese di ottobre. Durante l’incontro però – ha aggiunto – abbiamo affrontato argomenti spinosi come il vandalismo, trasporto urbano, gli orari di ingresso, la festa dei centisti dell’anno 2022/23 e la borsa di studio dedicata al nostro venerabile Ignazio Capizzi”.