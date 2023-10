Buccheri traina il turismo naturalistico provinciale

Il Comune ibleo, con l’estensione boschiva più ampia del siracusano, ha accolto nei primi nove mesi dell’anno più di 130mila turisti

BUCCHERI (SR) – Buccheri si pone come traino indiscusso del turismo naturalistico nella provincia aretusea. Difatti, con ben 2.000 ettari, il Comune Ibleo presenta l’estensione boschiva più ampia della provincia di Siracusa. Complessivamente, nei primi 9 mesi di quest’anno, sono stati ben 130 mila i turisti che hanno avuto modo di visitare ed usufruire delle aree attrezzate interne ai boschi che circondano ed avvolgono il Paese, delle strutture ricettive, il parco avventura nel bosco S. Maria, le gole della stretta, la grande sughereta, i suggestivi paesaggi dei Boschi Pisano, Contessa, S.Maria e Frassino, percorribili a piedi o in bici, che fanno da cornice ad un territorio particolarmente vocato dal punto di vista naturalistico.

A confermare il primato vi sono i dati, raccolti attraverso una rilevazione a campione tra le strutture ricettive, ristorative e di svago del territorio comunale, con una tendenza che torna quasi ai livelli pre pandemia e che vede un importante incremento nei mesi compresi tra marzo e settembre.

Il settore naturalistico, da sempre al centro delle politiche di sviluppo del Comune di Buccheri, attira sempre più persone, che scelgono di trascorrere il proprio tempo libero in montagna, a stretto contatto con la natura e immersi in aree naturalistiche di altissimo pregio storico ed ambientale.

E l’autunno, che fa già capolino nella zona montana, è l’occasione per godere ancora delle ricchezze dei boschi di Buccheri, in cui non è inusuale, dopo una passeggiata rigenerante, ritornare a casa con un cesto di funghi, castagne, noci o prodotti del sottobosco.

Il territorio di Buccheri, dal punto di vista naturalistico ed ambientale, risulta particolarmente vocato, stimolo di attività imprenditoriali ed associative, volano di sviluppo economico e sociale che non ha eguali e che diventa sempre più metà di una riscoperta forma di turismo che punta sempre più al benessere psicofisico, alle attività all’aperto ed al ricongiungimento con la natura. Buccheri dimostra, pertanto, di saper mettere a frutto le proprie energie, capitalizzando i propri sforzi e trasformando gli slogan in fatti concreti, che si traducono poi in crescita economica reale.

Una sempre crescente sinergica cooperazione tra tutti gli attori territoriali che porta alla crescita del benessere di un intero comprensorio.

“Importanti riscontri numerici e di immagine – dichiara il primo cittadino, Alessandro Caiazzo – che premiano la vitalità imprenditoriale ed Amministrativa del nostro Comune e che ci proiettano verso un futuro sicuramente sostenibile e più roseo, grazie allo sfruttamento di un turismo naturalistico ed ambientale sostenibile. Sono tante le attività che le Associazioni locali, gli imprenditori e la stessa Amministrazione propongono a chi decide di trascorre qualche giorno a Buccheri, con uno sguardo privilegiato proprio al segmento naturalistico ed enogastronomico d’eccellenza, punte di diamante del nostro Comune”.

“A breve – conclude il sindaco – saranno rese note le iniziative del mese in corso, caratterizzate proprio dalla fruizione del patrimonio naturalistico e culturale, dalla riscoperta dei sapori e dei profumi d’autunno e dalle attività legate al territorio e alle sue eccellenze”.