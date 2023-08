Shock in via Risorgimento, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in casa

Tragica scoperta nel Ragusano: disposta autopsia per chiarire causa e data del decesso.

Tragedia in casa a Modica, in provincia di Ragusa, dove nelle scorse ore è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di via Risorgimento.

Ancora da chiarire le cause e la data esatta del decesso.

Cadavere in casa in via Risorgimento a Modica

Al momento si sa che la vittima è un uomo di 77 anni. Lo hanno ritrovato, morto e con il corpo in avanzato stato di decomposizione, nel suo appartamento di via Risorgimento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. A stabilire la causa e la data del decesso sarà l’autopsia disposta sul cadavere del malcapitato. Proseguono le indagini di rito.

Tragedia a Messina

Un malore improvviso ha colpito un uomo di 60 anni in viale Regina Elena. Purtroppo il malessere non gli avrebbe lasciato scampo. Pare che l’uomo stesse per parcheggiare sotto casa al momento della tragedia. Non c’è stato nulla da fare: il malcapitato è morto.

Immagine di repertorio