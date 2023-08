Arriva sotto casa ma prima di parcheggiare un malore non gli lascia scampo

I vicini si sono accorti di quanto accaduto e hanno avvisato in modo tempestivo i soccorsi, ma per il sessantenne non c'è stato nulla da fare

È successo ieri sera a Messina, quando un uomo che rientrava a casa, in viale Regina Elena, alcuni momenti prima di parcheggiare l’automobile è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

La manovra del parcheggio andata male

Si tratta di un uomo di sessant’anni la vittima della tragedia di ieri che si è verificata in viale Regina Elena, nella città di Messina.

L’uomo era giunto sotto casa, gli mancava solo parcheggiare l’auto girando alla sua sinistra, ma invece è andato dritto e si è schiantato contro una vettura in sosta – come riporta MessinaToday. I vicini si sono accorti di quanto accaduto e hanno avvisato in modo tempestivo i soccorsi, ma per il sessantenne non c’è stato nulla da fare.