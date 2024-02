Cade dalla moto e sbatte contro rimorchio: operaio muore tragicamente a 61 anni

La tragica fine di un operaio 61enne: era appena entrato nel cantiere a bordo della sua moto, quando è scivolato battendo fatalmente la testa

Un uomo di 61 anni, a bordo della sua moto, aveva appena varcato il cancello del parcheggio del cantiere nel quale lavorava ma è scivolato e ha battuto la testa contro il rimorchio di un camion parcheggiato ed è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta pochi minuti dopo le 5:30 a Pontoglio, in provincia di Brescia.

L’operaio è caduto ed ha battuto la testa

Per motivi ancora da chiarire, il 61enne è caduto e ha battuto la testa contro un rimorchio fermo nel piazzale di via Giuseppe di Vittorio. Nonostante avesse il casco, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Ipotesi malore

Sul posto, insieme ai tecnici di Ats, sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Brescia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso finora, pare che il 61enne abbia fatto tutto da solo. Dopo aver perso il controllo della moto, infatti, si è schiantato contro il rimorchio. L’impatto, però, non sarebbe stato particolarmente violento, per questo motivo non è escluso che sia stato colto da un malore.



