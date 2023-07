Caduta con il monopattino fatale per un uomo a Palermo

Il tragico incidente si è verificato due giorni fa in una delle vie principali di Palermo, nelle ultime ore è arrivata la triste notizia della morte

Tragedia sulle strade palermitane e la polizia municipale ha avviato le indagini per accertare le responsabilità legate alla morte di un uomo che è caduto mentre era a bordo di un monopattino.

La caduta dal monopattino e poi la morte

L’incidente è avvenuto in Via Leonardo da Vinci. Il 52enne cadendo ha sbattuto la testa sull’asfalto ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Villa Sofia. Sono in corso accertamenti della Polizia Municipale.