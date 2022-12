Caffè contaminato, ritirati dal mercato alcuni lotti di cialde e capsule

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di cialde e capsule di caffè per la presenza di ocratossina

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo per “rischio chimico” di alcuni lotti di cialde e capsule di tre marchi di caffè.

Il provvedimento riguarda la merce “l’Espresso arabica” del caffè Trombetta – prodotte nello stabilimento di Pomezia (Roma) – per “potenziale valore di ocratossina oltre il limite di legge”.

Il medesimo prodotto si trova anche con i marchi “Lo zio d’America” e “Cialda Consilia”, sottoposti ad analogo richiamo.

Il ministero ha chiesto ai consumatori di riportare i prodotti al punto vendita qualora ne avessero acquistato dei lotti indicati.

In dettaglio, si tratta delle capsule di Caffè Trombetta Arabica con lotto di produzione 02AD07B con data di scadenza 07/02/2024, delle capsule compatibili espresso Caffè Trombetta “Zio d’America” con lotto di produzione 01CD07B con scadenza 07/02/2024 e con lotto 02CD05B. Richiamate anche le cialde “Consilia Espresso Arabica” con lotto di produzione 01DD04B con scadenza 04/02/2024.

Ecco cos’è l’ocratossina

L’ocratossina è una micotossina che viene generata naturalmente da alcune muffe.

Essa si rintraccia principalmente nei cereali, nel caffè, nella frutta secca e nel vino.

È un accertato cancerogeno per gli animali, ma non esistono dati sufficienti per dimostrarne la cancerogenicità per l’uomo.

L’ocratossina è in grado di provocare danni all’intero organismo.