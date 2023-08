Calabrone lo punge: bimbo di 9 anni muore tragicamente

Un bimbo di soli 9 anni è morto per shock anafilattico causato da una puntura di calabrone mentre si trovava in vacanza

Un bimbo di soli 9 anni è morto per shock anafilattico causato da una puntura di calabrone mentre si trovava in vacanza in provincia di Alessandria.

Il piccolo era insieme alla propria famiglia (padre, madre e sorellina di 6 anni) ed è stato punto lunedì sera: la morte è avvenuta in pochissimi minuti nonostante i tentativi di rianimazione e il ricovero d’urgenza da parte del 118 all’Ospedale Infantile di Alessandria. Padre e madre del bambino stanno valutando la possibilità di donare gli organi.

Puntura fatale per il bimbo

La famiglia del bambino stava trascorrendo le sue vacanze in una delle strutture della cooperativa Valli Unite. I medici hanno spiegato ai genitori che, anche se la puntura fosse avvenuta a pochi metri dall’ospedale, per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare.