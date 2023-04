Calatafimi Segesta, incendio in deposito di bombole di gas: famiglia evacuata

Scoppia un incendio in un deposito di bombole di gas di Calatafimi Segesta, nel trapanese, intorno alle 22:00 di ieri.

Nelle serata di ieri è divampato un incendio un deposito di bombole di gas di Calatafimi Segesta, nel trapanese, nella zona di contrada Canale. Il sindaco della località, Francesco Gruppuso, ha lanciato l’allarme intorno alle 22:00. Una famiglia dell’area è stata fatta evacuare per motivi di sicurezza ma qualche ora più tardi, a seguito delle operazioni dei Vigili del Fuoco, è stata fatta rientrare. Sono in corso indagini per scoprire la causa scatenante. Dalle prime informazioni pare che le temperature elevate abbiano provocato la deflagrazione di due bombole vuote. Il rogo si è propagato avvolgendo altre 53 bombole presenti sul luogo (tra l’altro 42 erano piene). Sono stati distrutti dalle fiamme due trattori, un’auto e un furgone. Sono intervenute tre squadre di pompieri provenienti da Alcamo e Trapani. Arrivati sulla scena i Carabinieri ma anche la Croce Rossa di Alcamo. Le operazioni di spegnimento sono state complesse e si è reso necessario l’invio di un’ulteriore autobotte da parte del Comune di Calatafimi Segesta.