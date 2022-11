Calciatore si toglie la vita a 27 anni lanciandosi dall’ottavo piano

Al momento le forze dell’ordine stanno effettuando tutte le indagini del caso per chiarire quali siano state le motivazioni

Mondo del calcio in lutto: Karim Gazzetta si è tolto la vita a soli 27 anni. Karim Emilio Roberto Gazzetta all’anagrafe, era un giocatore professionista svizzero e giocava nello Zrinjski, in Bosnia. Il giovane si è suicidato a Mostar lanciandosi dall’ottavo piano di un palazzo.

Non sono ancora note le motivazioni che lo hanno portato all’estremo gesto. A dare la notizia della drammatica vicenda sono stati i media locali. Il team è sconvolto dalla tragedia: Karim stava affrontando la prima vera stagione al di fuori della sua Svizzera. Al momento le forze dell’ordine stanno effettuando tutte le indagini del caso per chiarire quali siano state le motivazioni che hanno spinto il giovane a togliersi la vita, gettandosi dall’ottavo piano a soli 27 anni.

La sua ultima partita risale allo scorso 19 ottobre, in coppa nazionale, poi è uscito dai radar dell’allenatore Sergej Jakirovic che gli ha preferito altri giocatori, relegandolo in panchina senza sdegnarne il talento. Probabilmente attendeva solo che il giovane riprendesse definitivamente la condizione fisica viziata da alcuni infortuni. Cosa che non scopriremo mai perché Karim Gazzetta è morto suicida.

Approdato quest’anno in Bosnia, era già arrivato in squadra con diversi acciacchi che infatti lo hanno costretto ai “box” fino a inizio ottobre. Una carriera piena di soddisfazioni professionali, diversi trasferimenti tra cui l’ultimo all’estero.

Karim Gazzetta aveva un discreto curriculum alle spalle, ha giocato con tutte le squadre nazionali giovanili della Svizzera, partendo da quelle di Servette per passare poi al club del Winterthur, dello Xamax e del Losanna fino alla sua ultima squadra, lo Zrinjski. Negli ultimi anni era considerato un bel talento e una discreta promessa del calcio svizzero.

La prima squadra che lo aveva accolto e fatto crescere si è unita al grande dolore esprimendo tutto il cordoglio: “La famiglia Servttiana piange la scomparsa di Karim Gazzetta, figlio del club. Ai suoi cari e alla sua famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze e sostegno. Riposa in pace, Karim”.