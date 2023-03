Calcio, emessi 16 Daspo per i tifosi del Napoli

Il questore di Napoli ha emesso 16 provvedimenti Daspo. Di questi, 4 sono stati adottati per periodi di 1 e 2 anni nei confronti di altrettanti tifosi napoletani che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Roma giocato lo scorso 29 gennaio allo stadio Maradona, avevano scavalcato dal settore inferiore della curva A a quello superiore e sono stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive. Altri due Daspo, della durata di 1 e 4 anni, sono stati adottati nei confronti di due napoletani di 46 e 17 anni, padre e figlio, che, in occasione dell’incontro di calcio di Coppa Italia Napoli-Cremonese dello scorso 17 gennaio, si erano resi responsabili di violenza nei confronti degli addetti ai controlli.