Calcio, il Siracusa torna in Serie D

Siracusa promosso in Serie D. Un altro passo della risalita degli aretusei verso il calcio che conta è stato compiuto, vincendo la finale spareggio dei playoff di Eccellenza contro l’Enna. Dopo l’1-1 dell’andata, il Siracusa supera col punteggio di 3-1 gli avversari nella partita di ritorno. Era stato proprio l’Enna a passare in vantaggio al 35′ con Agudiak, poi grande rimonta nella ripresa con tre reti (di Belluso, Arquin e Palermo) che hanno dato ragione ai siracusani in un derby combattutissimo e davvero intenso. Il Siracusa torna ad affacciarsi sul palcoscenico della quarta serie, il gradino più alto del dilettantismo, coltivando già il sogno che in futuro possa ripresentarsi l’occasione per partecipare di nuovo a campionati professionistici.