Calcio, Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Arabia Saudita

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita: la presentazione avverrà il 28 agosto, guadagnerà circa 60 milioni di euro

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Dopo le voci susseguitesi dopo le dimissioni da ct dell’Italia, è arrivata anche l’ufficialità. Mancini – che ha firmato un contratto fino al 2027 – guiderà la rappresentativa saudita e la presentazione è prevista per il 28 agosto a Riad alle 17 ore locali, le 16 in Italia.

Roberto Mancini è dunque l’allenatore scelto dalla federazione saudita per guidare la propria selezione verso il Mondiale 2030, quello che da quelle parti vogliono ospitare. Il primo obiettivo sarà quello di provare a qualificarsi per USA-Messico-Canada 2026 e dunque confermare i progressi già messi in mostra in Qatar, per essere protagonisti tra sette anni.

Mancini firmerà fino al 2027: guadegnerà 60 milioni di euro

Il contratto di Mancini – secondo le indiscrezioni – sarà però inizialmente fino al 2027, quando l’Arabia Saudita ospiterà la Coppa d’Asia a gennaio, a cifre da capogiro con un ingaggio di almeno 60 milioni di euro nel periodo.

Primi impegni in panchina a Newcastle nelle amichevoli contro Costa Rica e Corea del Sud.