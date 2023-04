Calcio, vendita diritti partite live su siti di betting: c’è l’ok dell’Antitrust

La commercializzazione avverrà con "modalità scelte a discrezione della Lega Calcio Serie A"

Via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle Linee Guida per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi, proposte per un periodo di cinque stagioni sportive, trasmesse della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Nelle linee guida, riporta Agipronews, si legge che “la Lega Calcio Serie A si riserva di commercializzare i diritti di betting”, sia “a livello nazionale che internazionale”, fermo quanto disposto dal Decreto Dignità, con “modalità scelte a discrezione della Lega Calcio Serie A”.

Cosa accadrà

Per ’diritti di betting’, si legge ancora nelle linee guida, “si intendono i diritti a trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni lecite nel settore delle scommesse”.