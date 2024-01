Catania, ai dettagli per Peralta: in arrivo nuovo fantasista per Lucarelli

Il club rossazzurro si appresta a chiudere un altro rinforzo per il tecnico livornese

Il Catania è vicino a chiudere un nuovo acquisto. Dopo gli innesti di Nana Welbeck, Emmanuele Cicerelli, Rocco Costantino, Alessandro Celli e Pietro Cianci, la società rossazzurra ha trovato l’accordo per Diego Peralta, fantasista di origini sudamericane proveniente dal Foggia. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche a Roma ed è atteso nelle prossime ore nella città etnea: mancano soltanto gli ultimi dettagli nell’accordo tra la società ed il calciatore, ma la trattativa è nella sua fase conclusiva.

Il richiamo di Lucarelli

Piede mancino, esterno offensivo di destra come posizione preferita (ma può giocare anche sulla sinistra e sulla trequarti), Peralta ha origini argentine anche se è nato a Livorno come il suo prossimo (nonché ex) allenatore Cristiano Lucarelli. Il tecnico rossazzurro, che lo ha rivoluto ai piedi dell’Etna, ha avuto Peralta durante la sua esperienza sulla panchina della Ternana: arrivato in Umbria nel settembre del 2020, il giocatore contribuì alla promozione in Serie B della squadra allenata da Lucarelli con 27 presenze e 5 reti nella stagione 2020/21.

In arrivo dal Foggia

L’esterno offensivo classe ’96 è rimasto poi a Terni anche nelle successive due stagioni in Serie B prima di tornare a giocare in Serie C con la maglia del Foggia. Per lui in questo campionato con i rossoneri 15 presenze e una rete. Per Lucarelli un giocatore in più da inserire sulla trequarti per donare maggiore imprevedibilità alla manovra. Per il Catania si tratterebbe del sesto acquisto di questa finestra invernale di calciomercato.