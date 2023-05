Calcutta in concerto, l’annuncio del Relax Tour nel 2023: date e info biglietti

A distanza di 4 anni, Calcutta torna nei principali stadi d'Italia con il Relax Tour: le date di dicembre 2023 e le prime informazioni sui biglietti.

Calcutta annuncia il suo ritorno in concerto con Relax Tour: otto appuntamenti in Italia a dicembre 2023, a distanza di ben 4 anni dagli ultimi live.

Ecco le date annunciate e come acquistare i biglietti.

Di seguito gli appuntamenti del Relax Tour:

2 dicembre: Latina;

3 dicembre: Unipol Arena di Bologna;

7 dicembre: Palazzo dello Sport di Roma;

10 dicembre: Palaflorio di Bari;

12 dicembre: Palapartenone di Napoli;

14 dicembre: Kione Arena di Padova;

16 dicembre: Pala Alpitour di Torino;

18 dicembre: per la data conclusiva del tour, Calcutta terrà un concerto al Mediolanun Forum di Milano.

Come acquistare i biglietti

I biglietti saranno in vendita dalle ore 13 di martedì 23 maggio sulle piattaforme online e offline, come Ticketmaster e Ticketone. Lo annuncia lo stesso artista su Instagram, in un post in cui aggiunge – oltre alle date del Relax Tour – un indizio per i fan: “Il disco fuori con calma <3”.

Il cantante di Latina, il cui vero nome è Edoardo D’Erme, si è distinto nel panorama musicale italiano sia per la varietà di generi affrontati nella sua carriera (dal pop alla musica elettronica), sia per i testi personali e le sonorità indie dei suoi brani. La sua carriera è iniziata nel 2012 con l’album “Forse…”, ma il successo è arrivato tre anni dopo con “Mainstream”. Tra le varie collaborazioni di Calcutta, si segnalano i brani scritti per grandi artisti come Nina Zilli, J-Ax e Fedez, Francesca Michielin, Emma e Ariete (tra i cantanti in gara a Sanremo 2023 con “Mare di guai”).

Immagine dal profilo Instagram