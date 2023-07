Caldo record in Sicilia, Licata località più rovente con 46,3 gradi

Prosegue l'ondata di grande caldo in Sicilia. Secondo i dati raccolti dal SIAS la località di Licata è stata la più rovente di ieri.

Il caldo asfissiante continua a non voler mollare la presa in Sicilia. Così come registrato dalla rete del SIAS, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, sono state ben 10 le stazioni dell’Isola che hanno fatto segnare dei livelli record per quanto concerne le temperature.

Il livello più alto nelle scorse 24 ore è stato toccato dalla stazione di Licata (Agrigento), dove è stata registrata una temperatura di 46,3 gradi. Si tratta di un primato per la stazione agrigentina che ha superato il valore massimo precedente di 42 gradi toccato il 25 luglio del 2009.

Le altre temperature record

La seconda stazione più “rovente” è stata quella di Riesi, dove è stata registrata una temperatura massima di 45,8 gradi. Seguono, poi, quelle di Ribera con 45,2 gradi e Agrigento Scibica con 44,8 gradi.

In classifica fanno la loro comparsa la stazione di Sciacca con punte di 44,4 gradi, quella di Mazara del Vallo con una temperatura massima di 44,4 gradi, quella di Piazza Armerina con 43,9 gradi e, infine, quella di Agrigento Mandrascava con 43 gradi.