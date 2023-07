Allerta caldo, bollino rosso a Catania, Messina e Palermo: temperature fino a 46 gradi

Ancora grande caldo in Sicilia, scatta l'allerta per il fine settimana. Catania, Messina e Palermo osservate speciali.

Il grande caldo e l’afa continuano a non fare respirare la Sicilia, interessata anche in queste ore dalle alte temperature che, nel corso della settimana, hanno toccato dei livelli record con punte di 44-45 gradi.

Così come reso noto dal Ministero della Salute, sono tre le città siciliane indicate con il bollino rosso (livello di allerta 3, il massimo), per un totale di 19 centri su 27 monitorati. Nel corso del fine settimane le città scenderanno a 18 e sono tutte concentrate nella parte centro-meridionale del Paese.

Caldo in Sicilia, le città in allerta

Le città siciliane indicate con bollino rosso sono Catania, Messina e Palermo. Per quanto riguarda la Sicilia, per la giornata di domani, sabato 22 luglio, si prevedono temperature massimo fino a 46 gradi lungo il versante orientale. Questi valori verranno toccati nelle città di Catania e Siracusa. Nel resto dell’Isola le temperatura oscilleranno ancora tra i 38 e i 42 gradi.

Caldo, la situazione nel resto del Paese

Gli altri centri del Paese inseriti nella cerchia delle città da bollino rosso sono Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Per domani e domenica la città di Bologna passerà a livello di allerta 1 (bollino giallo), lo stesso già segnalato per Genova. Sono 7 invece, le città indicate come bollino verde (allerta zero): Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.