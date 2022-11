Azione, Calenda: “Proporrò Mara Carfagna presidente del partito. Salvini? Infantile e pericoloso”

Il Leader di Azione è intervenuto in una conferenza stampa ai giardini del Teatro Massimo di Palermo

“Proporrò di fare Mara Carfagna presidente del partito”. A dirlo è il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa ai giardini del Teatro Massimo di Palermo. Calenda ha detto la sua anche sui migranti. “Macron accetta per la prima volta di far entrare una nave in un porto francese, aiutando l’Italia. Il risultato è che Salvini fa un tweet in cui sostanzialmente dice ‘abbiamo piegato la Francia’. Ma solo uno che è molto imbecille può fare una cosa del genere. Il modo in cui Salvini fa politica è irresponsabile, infantile e pericoloso, ma quando lo fa al governo il danno delle sue stupidaggini riverbera non solo sul governo, di cui noi siamo all’opposizione, ma sul Paese. Qualcuno lo fermi”. A dirlo è il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa a Palermo, parlando della crisi Italia-Francia sui migranti. “Lui (Salvini ndr) è interessato a fare ponti un po’ ovunque – aggiunge – Se per esempio in Groenlandia avessero bisogno di un bel ponte lo si potrebbe mandare li”.

“La questione con la Francia – ha aggiunto Calenda – deve essere ricucita. In questi momenti la Commissione europea ha mandato una proposta per le nuove regole per il Patto di stabilità, che vuol dire quanto saranno larghe le maglie per noi per poter investire avendo un debito molto rilevante e il sentiero di riduzione del debito. E lì i nostri alleati sono i francesi. Ed è solo un esempio. Quindi, nonostante io pensi che la Francia abbia fatto un’azione esagerata per ragioni di politica interna, bisogna che adesso tutti gli animi si cammino e si cominci a ragionare seriamente su come ricostruire questo rapporto indispensabile in Europa”.