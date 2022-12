Caltanissetta, 15enne aggredito dal branco: nessuno è intervenuto a soccorrerlo

L'episodio di bullismo si è verificato in pieno giorno in una via trafficata della città. Oggi il 15enne è stato dimesso dall'ospedale Sant'Elia dove era ricoverato, con una prognosi di quattro giorni

Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito, riportando un trauma cranico, ieri mattina da alcuni suoi coetanei a Caltanissetta davanti alla scuola che frequenta.

La ricostruzione

Lo studente, del Liceo Scientifico mentre stava salendo sulla minicar per tornare a casa, dopo la fine delle lezioni, avrebbe trovato ad attenderlo un gruppo di ragazzi che, per motivi al momento sconosciuti, lo avrebbe percosso alla testa con pugni e con una bottiglia.

Il quindicenne, dopo l’aggressione subita, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

Nessuno è intervenuto per salvare il giovane dall’aggressione

I medici lo hanno dimesso con quattro giorni di prognosi.

L’episodio di bullismo si è verificato in pieno giorno in una via trafficata della città e a quanto pare nessun passante sarebbe intervenuto a difendere il quindicenne.

Rita Cinardi