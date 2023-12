Caltanissetta, aggiornamento per il Piano di Protezione civile

L’intervento sul documento si è reso necessario a seguito della rottura del collettore fognario Fungirello, su cui sono in corso interventi di riparazione. L’obiettivo è evitare il rischio di allagamento nella zona Sud del territorio

CALTANISSETTA – Dopo la rottura della volta del collettore fognario Fungirello, che convoglia le acque reflue della città verso il depuratore consortile di contrada Cammarella, l’Amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari per evitare eventuali danni con l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile in caso si dovessero verificare condizioni metereologiche avverse e straordinarie in attesa che vengano ultimati i lavori di ripristino da parte di Caltaqua.

La condotta fognaria ha perso la sua originaria funzionalità per effetto dell’ostruzione con i detriti del crollo riuscendo a defluire le acque nere che vengono convogliate al depuratore cittadino. L’evento si è verificato nel tratto finale del collettore a valle della quasi totalità dell’abitato cittadino in corrispondenza del condominio di via Piersanti Mattarella 3/b. Il crollo della volta dello scatolare ha causato il grave dissesto di un corpo di box auto (di pertinenza dello stesso condominio) a suo tempo realizzati proprio sulla verticale dello scatolare.

Al momento i quantitativi delle acque reflue riescono a essere convogliate tramite il collettore fognario Fungirello nel depuratore consortile mentre le acque bianche che si formano in occasione di piogge intense non riescono a passare. A questo proposito il gestore idrico ha avviato immediatamente la realizzazione di un by-pass del tratto dissestato sfruttando una piccola depressione preesistente a monte della via Mattarella generato proprio dall’intensa urbanizzazione dell’area con funzione di vasca di espansione collegato tramite sfioratore a un canale realizzato ad hoc per convogliare le acque verso il torrente Fungirello a valle dell’area. Con ordinanza sindacale numero 25 del 2/10/2023 si è provveduto a disporre al gestore Caltaqua di procedere alla demolizione dei box nell’ambito dei lavori necessari e urgenti per il ripristino dello scatolare fognario la cui competenza ricade sulla stessa società tenuto conto del contratto di concessione sottoscritto con l’Ati di Caltanissetta.

Caltaqua nei giorni immediatamente successivi ha provveduto a demolire i box auto realizzati sopra il collettore fognario e ha avviato le attività per realizzare una struttura di protezione dell’edificio pluripiano realizzato nelle immediate adiacenze del collettore fognario.

Le misure, prese in accordo con la Prefettura, il Dipartimento della Protezione civile, l’Asp 2 e i Vigili del Fuoco, puntano a evitare il rischio di allagamento nella zona Sud dell’abitato cittadino ovvero via Napoleone Colajanni, Ponte Bloy e San Luca e soprattutto nelle aree urbanizzate limitrofe al vecchio Torrente Fungirello cioè quelle delle Cooperative Bloy Strammella, Tecnica Moderna, Marzo ’81, Davide 82, La Straniera, Edificio Via Piersanti Mattarella 25/c.

Tre i tipi di allerta previsti nel piano sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento Regionale di Protezione civile. In caso di allerta gialle e in assenza di precipitazioni il sindaco dovrà attivare il Centro operativo comunale (Coc) e pubblicare sui social media il livello di allerta meteo attivato.

In caso di allerta arancione o rossa ma in assenza di precipitazione il primo cittadino oltre all’attivazione del Coc dovrà dichiarare lo stato di emergenza comunale. L’Organizzazione di volontario dell’Anps avvierà l’allertamento alla popolazione attraverso la pubblicazione nella piattaforma Io dell’avviso meteo con l’aggiunta del seguente messaggio integrativo: “Gli abitanti della zona perimetrata in rosso nella planimetria del piano speditivo di protezione civile devono tenersi pronti ad evacuare i pani terra ed i piani seminterrati e restare nei piani alti (primo piano e superiori) degli edifici. Tutti gli esercizi commerciali e produttivi ubicati nella suddetta area devono essere pronti a chiudere la propria attività. L’area deve essere sgombra da autovetture parcheggiate e le stesse potranno essere posteggiate lungo la Via Rochester o sulla via Alberto Pinelli. Si invita la popolazione cittadina a prendere visione del piano speditivo pubblicato nel sito internet del Comune e della relativa planimetria”. Saranno avvisati anche gli amministratori condominiali interessati e il responsabile del comitato di quartiere San Luca.

Nel caso di allerta arancione o rossa e pioggia in corso o incombente il sindaco attiva il Coc, se non già attivato, e dichiara lo stato di emergenza comunale e lo comunica immediatamente alla cittadinanza attraverso social media. L’Organizzazione di volontariato Gruppo di Pc dell’Anps pubblica nella piattaforma Io il messaggio di allerta in corso. Nel caso in cui anche con il livello di Allerta verde o gialla si verifichi un’intensa precipitazione atmosferica assimilabile a una “bomba d’acqua”, si attuano le procedure previste in caso di allerta arancione o rossa e pioggia in corso o incombente.