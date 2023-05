Caltanissetta, approvate dalla Giunta le tariffe Tari per il 2023

Annunciate ulteriori riduzioni per i cittadini rispetto allo scorso anno. Previsti inoltre dei servizi di supporto destinati ai contribuenti, raggiungibili sia telefonicamente che telematicamente

CALTANISSETTA – Approvate nei giorni scorsi dalla Giunta guidata del sindaco Roberto Gambino le tariffe Tari per l’anno 2023. Queste, come si legge nella determina, assicurano la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano economico finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio validato dalla Società di regolazione dei rifiuti (Srr) che, per quanto attiene il Comune di Caltanissetta, rientra nell’ambito della Srr Ato 3 Caltanissetta Zona Nord.

L’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della Tari trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti. Nello specifico, le novità per il 2023 rappresentano “lievi scostamenti rispetto alle tariffe applicate negli anni precedenti”.

“Siamo tra le poche Amministrazioni in Sicilia – ha affermato l’assessore ai Servizi tributari Giuseppe La Mensa – che dal proprio insediamento ha ridotto la Tari e anche quest’anno abbiamo confermato questa tendenza rispetto all’anno in cui ci siamo insediati. Se per un appartamento a uso domestico di 100 mq con un solo componente nel 2021, tra la parte variabile commisurata al numero dei componenti e la parte fissa commisurata ai costi del servizio si sono versati 236 euro e nel 2022 208 euro, la tariffazione 2023 prevede il versamento di 211 euro. E, ancora, nel caso di sei o più componenti nel 2021 322 euro, nel 2022 268 euro e nel 2023 271 euro”.

Nel provvedimento vengono anche confermate le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2023 previste dall’articolo 23 del vigente Regolamento: 16 marzo 2023 prima rata già riscossa; 17 luglio 2023 seconda rata; 16 novembre 2023 terza rata; con possibile versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso potranno essere riscossi anche in unica soluzione entro il mese di dicembre o trasmessi con l’avviso di pagamento relativo all’anno successivo.

Tra le azioni messe in atto dall’Amministrazione comunale è stato inoltre potenziato il servizio di help desk operativo raggiungibile anche telefonicamente al numero 0934/1935118 attivo martedì, mercoledì o giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 14 alle ore 18 o tramite email (supportotributi.caltanissetta@gruppoas.info). Inoltre, tramite il portale Linkmate attivo dal sito comunale il contribuente può anche comunicare con l’Ufficio Tributi, verificare la propria posizione e stampare il proprio F24 o PagoPa da pagare nei centri abilitati o comodamente da casa con la rete bancaria.