Caltanissetta, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati oltre 300 capi d’abbigliamento

Blitz anticontraffazione a Gela, in provincia di Caltanissetta.

I finanzieri hanno passato al setaccio il lungomare Federico II di Svevia, identificando quattro venditori ambulanti di origine stranieri, trovati in possesso di capi di abbigliamento, accessori, calzature di noti brand italiani e stranieri.

Sequestrati oltre 300 capi

Complessivamente si trattava di oltre 300 capi, tra pantaloni, borse, scarpe sportive e orologi, che non presentavano i requisiti di conformità previsti dalle case madri in ordine alla tipologia, alla qualità e alle modalità di costruzione, quindi abilmente contraffatti. Tutta la merce è stata sequestrata mentre i venditori sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.