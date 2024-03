Caltanissetta, canoni di locazione “sociali” per le case popolari

Interessati i plessi delle vie Mazzini e Firenze, recuperati dal progetto Provvidenza per il programma ministeriale di riqualificazione urbana del centro storico. Le fasce sono divise per reddito dei nuclei

CALTANISSETTA – Determinati i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia popolare di via Mazzini e via Firenze, recuperati grazie al progetto pilota Provvidenza, ovvero un programma di riqualificazione urbana per il centro storico.

I lavori sono stati finanziati dal ministero delle Infrastrutture nell’ambito del programma di Riqualificazione Urbana per il centro storico, giusto D.m. 21 dicembre 1994 con Accordo di programma sottoscritto con il suddetto Ministero il 29 dicembre 1998. L’ammontare dell’importo relativo agli interventi è stato di 3.138.483,66 euro.

Le fasce per applicare i canoni di locazione si distinguono in area di protezione e area sociale, così come si legge nella determina n.267 della direzione II Lavori Pubblici.

Nell’area di protezione le famiglie con reddito fino a 9.682 euro

Nell’area di protezione sono collocati i nuclei familiari che possiedono un reddito imponibile fino a un massimo di 9.682,00 euro derivante nella misura del 75% da reddito imponibile complessivo (incluso: pensione, trattamento di cassaintegrati, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato) e carico familiare.

In questi nuclei di protezione si possono distinguere in due fasce: A1 che va da 0 a 4.841 euro il cui canone di locazione è pari al 4 per cento del reddito imponibile; A2 – da 4.841,01 euro a 9.682,00 euro – per la quale il canone applicato è pari al 6 per cento del reddito imponibile.

Nell’area di protezione le famiglie con reddito fino a 18.076 euro

Nelle aree sociali sono collocati i nuclei familiari soggetti a equo canone suddivisi in tre fasce: B1/B2/B3. Alla fascia B1 appartengono coloro che possiedono un reddito derivante esclusivamente da lavoro autonomo di 10.846,01 euro e coloro che possiedono un reddito da solo lavoro dipendente dai 9.682,01 euro ai 18.076 euro con un canone pari al 75 per cento dell’equo canone.

In applicazione alle fasce delle aree di protezione e sociali, si individuano i canoni per le famiglie del progetto pilota Provvidenza: per l’area di protezione A1 il canone mensile è di 52 euro mentre per l’area Sociale B1 il canone mensile è di 62 euro.