A Caltanissetta le celebrazioni del 172° anniversario della Polizia

Il questore Pinuccia Albertina Agnello ha ringraziato il Corpo per il lavoro svolto sul territorio e a tutela dei cittadini. Consegnati anche 28 riconoscimenti a chi si è distinto nelle varie attività

CALTANISSETTA – “In questa giornata mi preme sottolineare di aver trovato una realtà di donne e uomini che assicurano, con alto senso di responsabilità e di sacrificio, il proprio operato di fronte a particolari esigenze, spesso rese complesse dalla gestione dell’ordine pubblico e da un territorio provinciale caratterizzato in alcune determinate aree dalla presenza di criminalità organizzata di stampo mafioso”

Così il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha salutato la cerimonia organizzata in occasione del 172° anniversario della Polizia di Stato. Negli scorsi giorni abbiamo parlato del report annuale delle forze di Polizia nella zona nissena che ha trovato spazio e conferma nelle parole del questore. “In questa provincia tutte le forze di Polizia assicurano costantemente capillari e articolati controlli sul territorio tesi a garantire l’ordine pubblico spesso minacciato da tensioni sociali e movimenti di contestazione (specie alla luce del perdurare del conflitto russo-ucraino e della più recente crisi israelo-palestinese che investe, oggi, gran parte dell’area medio orientale)”.

Il questore Agnello ha poi continuato: “La sinergia tra tutte le forze di Polizia, comprese le Polizie locali (pur con evidenti difficoltà di queste ultime in molti dei Comuni della provincia), ha continuato a caratterizzarne l’operato, mettendo in atto i servizi concordati nei numerosi tavoli tecnici tenuti in Questura, seguendo le direttive ministeriali e dipartimentali, veicolate attraverso i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal prefetto della provincia”.

Nel corso della cerimonia sono anche stati premiati 28 poliziotti con ricompense consegnate dal prefetto Chiara Armenia, conferite dal ministro dell’Interno e dal dipartimento della Pubblica Sicurezza.Al sovrintendente della Polizia di Stato Roberto Grieco è stata concessa, dal ministro dell’Interno, una Medaglia di bronzo al merito civile per essersi tuffatp in mare portando in salvo due bambine che non riuscivano a tornare in riva e un uomo rimasto intrappolato in un infossamento marino e ormai allo stremo delle forze nel 2015. Al vice questore della Polizia di Stato Giovanni Minardi è stato concesso, dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’encomio solenne per un’importante attività di polizia giudiziaria di rilievo transnazionale, che si concluse con l’arresto di sette persone, operanti tra l’Italia e il Belgio, ritenuti responsabili dei reati di omicidio, traffico di stupefacenti e detenzione di armi nel 2020. Agli ispettori Michele Ernesto Faraci, Salvatore D’anca, Gabriele Spanò e al vice ispettore Giuseppe Antonio Bevilacqua, al sovrintendente capo Cosimo Provenzano e al sovrintendente capo Leandro Pastorello è stato concesso l’encomio solenne per un’importante attività di polizia giudiziaria che si concluse con l’arresto di 35 persone, ritenute affiliate della stidda, nonché con il sequestro di beni ed attività commerciali per un ingente valore economico. Per la medesima operazione è stato concesso l’encomio al vice sovrintendente Salvatore Garzia, all’assistente capo coordinatore Maurizio La Barbera, all’assistente capo coordinatore Maurizio Giuseppe Sardo, all’assistente capo coordinatore Dario Michele Buccoleri, all’assistente capo coordinatore Jlenia Giudice e all’assistente capo Roberto Santangelo nel 2019. Al vice questore aggiunto Salvatore Avvento è stato concesso l’encomio solenne per aver diretto un importante attività di polizia giudiziaria che si concluse con l’arresto di 28 persone facenti parte di un’organizzazione criminale collegata alla ‘ndrangheta calabrese dedita al traffico di sostanze stupefacenti e con il sequestro di 35 kilogrammi, di cocaina, hashish e marijuana, nel 2022. Al sovrintendente capo Carmelo D’Amico è stato concesso l’encomio per un intervento di polizia giudiziaria che si concluse con l’arresto di un soggetto, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi da sparo, questo nel 2018. Al vice ispettore Salvatore Barrile, al sovrintendente Umberto Messina, al vice sovrintendente Calogero Scancarello, all’assistente Giovanni Riggi è stato concesso l’encomio per aver partecipato ad un’attività di polizia giudiziaria che si concluse con l’arresto di sette persone per associazione di tipo mafioso, dedita all’estorsione e al traffico di sostanze stupefacenti nel 2021. All’assistente Simone Cassinera è stato concesso l’encomio per aver espletato un’attività di soccorso pubblico conclusosi con la messa in sicurezza di tutti gli abitanti di un condominio dove era divampato un incendio nel 2019.

Infine, al commissario capo Vincenzo Spinello, al sostituto commissario Emanuele Sirone, all’ispettore Vincenzo Damanti, al vice ispettore Michele Turco, al vice ispettore Giovanni Romano, al sovrintendente Salvatore Ferrante, all’assistente capo coordinatore Giovanni Vona è stata concessa la lode per aver partecipato ad un’operazione di polizia giudiziaria che portò all’arresto, nel 2019, di tre soggetti e al deferimento all’autorità giudiziaria di altri 20, responsabili a vario titolo di danneggiamento, detenzione di armi da sparo clandestine e spaccio di sostanza stupefacente.